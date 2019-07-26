إعلان نتائج تحقيق فض إعتصام القيادة العامة في مؤتمر صحفي غداً السبت..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن النائب العام المُكَلّف عبد الله أحمد عبد الله، عَن عَقد مؤتمر صحفي يوم غدٍ السبت، بشأن إعلان نتائج لجنة التحقيق والتّحرِّي في أحدَاث فَضّ الاعتصام أمام القيادة العَامّة للجيش في 3 يونيو الماضي.

وقالت مصادر بأنّ ترتيبات تَمّ إعدادها وإكمالها بَعد اطّلاع النّائب العَام على تَقرير اللّجنة والتّوصيات لِعَقدِ المؤتمر المُهِم بشأن تقرير اللجنة، حَيث تمّ تَجهيز خَيمة بِكَامِل الخَدمات، وطبقاً للمَصَادر، أنّ سِرِيّة تامّة أحاطت بتقرير اللجنة، ولَم تَكُن هُنالك أيِّ تسريبات عدا القليل، تتعلّق بتورُّط نظاميين وعسكريين في أحداث فَضّ الاعتصام.

وَكَانَ النائب العام، وَعَدَ عقب تَسَلُّمه التقرير والفراغ من الاطّلاع عليه، بأنّه سيكشف عن بعض ملامح التقرير بما لا يخل بسير العدالة للأجهزة الإعلامية كافّة، ومن ثَمّ سيتم تَسليمه للمجلس العَسكري، وأفَادَت المَصَادر بأنّ لجنة التّحقيق أدّت عَملها باستقلاليةٍ تامّةٍ دُون تأثيرٍ من أيّة جهة.