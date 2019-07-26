توقيف متهم بتسديد (7) طعنات لزوجته وقتلها بالدروشاب

أوقفت شرطة قسم الدروشاب متهماً بقتل زوجته بعد أن سدد لها (7) طعنات قاتلة ونقلت مصادر ان الشاكي في البلاغ افاد بعثورهم على ابنتهم جثة هامدة وعليها اثار دماء وطعن بالسكين ليتم ابلاغ الشرطة التي هبت لموقع الحادثة وتمت احالة الجثمان للمشرحة وشرعت الشرطة في التحقيق.

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وبحسب الانتباهة وردت معلومات تفيد بان شهود عيان اكدوا مشاهدتهم شخصاً يرتدي (افرول) يخرج مسرعاً من منزل اسرة القتيلة فجر امس الاول وبالبحث والتحري توصلت الشرطة الى ان خلافات اسرية حادة ظلت تتكرر بين الزوجة القتيلة وزوجها، الامر الذي قادها للجوء للقضاء وبالفعل حصلت على الطلاق قبيل نحو اربعة ايام فقط وعادت لتقيم هي وأطفالها بمنزل اسرتها وفي صبيحة يوم الحادث تسور المتهم منزلهم وعاجلها بطعنات متعددة باجزاء متفرقة من جسدها وفر هارباً قامت الشرطة فور المعلومات بمداهمة منزل الزوج وبتفتيشه عثرت الشرطة على افرول عليه اثار دماء وسكين عليها بقع دموية يعتقد باستخدامها في ارتكاب الجريمة ليتم القبض على الزوج واحالة السكين والافرول للمعامل الجنائية لفحصها ومطابقتها ودون بلاغ بالقتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)