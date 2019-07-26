تجمع المهنيين يدعو الى مسيرات وندوات في شوارع السودان

دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى المشاركة في تظاهرات سلمية للتعبير عن الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، بعد صلاة الجمعة.

وتنطلق مسيرات اليوم تزامنا مع إقامة ندوات جماهيرية في عدد من الأماكن.

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وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) يعد تجمع المهنيين السودانيين أحد محركات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، إذ ينشط بكثافة في إدارة الفعاليات والمواكب الاحتجاجية في البلاد.

وأكد تجمع المهنيين في بيان رغبته في أن تتبنى لجان (الأحياء والمقاومة) عملية هيكلة، تمهيدا لأن تدشن هذه مستقبلا أنشطتها بشكل ذاتي داخل المناطق والأحياء المختلفة.

وخرجت مسيرات أمس استجابة لدعوات قوى الحرية والتغيير للتأكيد على منع اي محاولة لتقسيم السلطة على أساس الحزبية والاعتماد على اختيار كفاءات وطنية لتشكيل الحكومة المرتقبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)