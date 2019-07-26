التاريخ: 26-يوليو-2019
76 مشاهدة
دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى المشاركة في تظاهرات سلمية للتعبير عن الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، بعد صلاة الجمعة.
وتنطلق مسيرات اليوم تزامنا مع إقامة ندوات جماهيرية في عدد من الأماكن.
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) يعد تجمع المهنيين السودانيين أحد محركات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، إذ ينشط بكثافة في إدارة الفعاليات والمواكب الاحتجاجية في البلاد.
وأكد تجمع المهنيين في بيان رغبته في أن تتبنى لجان (الأحياء والمقاومة) عملية هيكلة، تمهيدا لأن تدشن هذه مستقبلا أنشطتها بشكل ذاتي داخل المناطق والأحياء المختلفة.
وخرجت مسيرات أمس استجابة لدعوات قوى الحرية والتغيير للتأكيد على منع اي محاولة لتقسيم السلطة على أساس الحزبية والاعتماد على اختيار كفاءات وطنية لتشكيل الحكومة المرتقبة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين يدعو الى مسيرات وندوات في شوارع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.