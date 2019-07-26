بالفيديو : حميدتي (الناس الانتو مفترض تغيروهم هم اكتر ناس استفادو من التغيير وبي طريقتكم دي انا خايف ليكم من حاجات تانية)

أمام حشد جماهيري، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري، أنه حتى اللحظة الراهنة، فإن الذي استفاد من التغيير هم الثورة المضادة وذلك لحالة عدم الاتفاق بين السياسيين والعسكر، على حد تعبيره.

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تورط في المحاولات الانقلابية رموز من الجيش ذوي علاقة بتنظيم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ومدنيين من قادة العمل السياسي في قائمة المحتجزين، ويشير الانقلاب الأضخم منذ سقوط البشير إلي عناصر جديدة داخلية وخارجية.

وعلى خط مواز لتلك المحاولات، فإن قوى الحرية والتغيير سيرت أمس مواكب تدعو إلى الالتزام بإعلان الحرية والتغيير والذي يدعو لتوزيع السلطة على أساس الكفاءة.

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وتظهر نقطة مضيئة بين الأحداث، بالتوصل أخيرا اتفاق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على خطوات تسهل الإسراع في تشكيل سلطة مدنية انتقالية.

وعلى الرغم من تكرار المحاولات الانقلابية إلا أن تفاؤلا يسود الشارع السوداني بقرب اتفاق الساسة والتحول لدولة مدنية وفق رغبات الجميع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)