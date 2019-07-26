طلب شهادة وزير عدل سابق في محكمة استرداد (سوداكال) للإمارات

التاريخ: 26-يوليو-2019 فى : حوادث 59 مشاهدة أفصح محامي الدفاع للمحكمة في قضية الاسترداد لدولة الإمارات لرجل الأعمال آدم سوداكال عن طلب شفاهي يلتمس خلاله إعلان وزير العدل الأسبق د. عوض الحسن النور، كشاهد دفاع في الدعوى الجنائية. Advertisements واشترط قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال أسامة عبد الله بحسب صحيفة الإنتباهة، على محامي دفاع آدم سوداكال تقديم طلب مكتوب يشير إلى ما يحتويه ملخص وإفادات وزير العدل الأسبق حول القضية وشهادته فيها ومن ثم تقرر المحكمة لاحقاً بشأن قبول إفادة الوزير الأسبق أم لا في الدعوى، وذلك في القضية التي يواجه فيها سوداكال الاتهام بالاحتيال على رجل أعمال إماراتي والاستيلاء على مبلغ (20) مليون دولار دون وجه حق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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