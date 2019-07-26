ياسر عرمان: اتفاق أديس سيفتح الباب أمام حل بقية الإشكالات

التاريخ: 26-يوليو-2019
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أكد الأمين العام للحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، ياسر عرمان، أن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع التشاوري بين “الجبهة الثورية” و”قوى التغيير” أمر تاريخي.
وأقر عرمان بأن التوصل لاتفاق لم يكن بالأمر السهل، سيما وأنه كان يتعلق بقضايا ذات صعوبة كبيرة أتعبت الشعب السوداني منذ كل الحقب السياسية، وأضاف أنها استنزفت وقتاً طويلاً حتى تم الفصل فيها، وأوضح أن التأخير حول الاتفاق كان مبرراً.
وأكد عرمان بحسب صحيفة الصيحة، أن الاتفاق سيفتح الباب أمام مزيد من الفرص لحل بقية الإشكالات السودانية والتي ستنعكس مآلاتها على علاقة السودان بالمحيط الإقليمي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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