الدقير: تعرضنا لانتقادات بسبب “الوثيقة السياسية” واستطعنا امتصاص غضب “الثورية”

التاريخ: 26-يوليو-2019
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كشف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عن مقترح بتسمية رئيس مجلس الوزراء خلال شهر، والذي بدوره يكوّن مفوضية السلام.
وقال الدقير إنه تعرض لانتقادات كبيرة بسبب التوقيع على الوثيقة السياسية، وأضاف “استطعنا امتصاص غضب الجبهة الثورية وتوصلنا لاتفاق حول نقاط الخلاف خرجت نتائجها ببيان أديس أبابا”.
وأكد الدقير بحسب صحيفة الصيحة، أنه سيتم إدراج ما تم من اتفاق بالوثيقة السياسية، بإضافة باب حول عملية السلام، وتضمينها في مقترح وثيقة الإعلان الدستوري، للسعي إلى إجازتها في التفاوض المزمع مع المجلس العسكري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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