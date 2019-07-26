برطم: يتبرأ من بيان باسم التجمع السوداني للمستقلين

التاريخ: 26-يوليو-2019
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تبرأ رئيس تحالف النواب المستقلين في البرلمان السابق أبو القاسم برطم، من بيان ممهور بتوقيع رئيس التجمع السوداني للمستقلين مبارك النور، يدعو فيه للخروج في مليونية لدعم القوات المسلحة بمكوناتها المختلفة وقوات الدعم السريع.
وقال برطم بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن التجمع المسمى بالتجمع السوداني للمستقلين لا يمثلنا كنواب مستقلين بالبرلمان، ولا تربطنا به أي علاقة، ولا يعبر عن قطاع المستقلين العريض. وأضاف بأنه يعبر عمن كونه فقط، وأوضح أن البيان لا يعبر عن مستقلي البرلمان بل يعبر فقط عن مبارك النور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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