استئناف المفاوضات بين العسكري والتغيير غدا السبت

أعلنت الوساطة الأفريقية عن استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير، يوم غد السبت بهدف دراسة الوثيقة الدستورية واستكمال الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي. وقال ممثل الإتحاد الافريقي لدي السودان، السفير محمد بلعيش، في بيان له يوم الأربعاء أن الهدف من استئناف اجتماعات اللجنة هو دراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الإقصاء.

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