جامعات تغلق أبوابها الي أجل غير مسمى

أعلنت إدارة جامعة النيلين أمس تعليق الدراسة و إغلاق الجامعة إلى أجل غير مسمى ليرتفع عدد الجامعات التي تم إغلاقها إلى ست جامعات.

وأرجعت إدارة الجامعة في بيان لها القرار حفاظاً على سلامة الطلاب والعالملين والممتلكات.

من جهتها أعلنت مبادرة طلاب جامعة الخرطوم رفضها التام لقرار إدارة الجامعة باستئناف الدراسة موضحة أنها لم تضع في اعتبارها المهددات الأمنية والظروف السياسية المضطربة .

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وطالبت المبادرة ، التي وقع عليها 14 من كليات الجامعة، الإتفاق السياسي والاستقرار الأمني وإعادة تأهيل وتهيئة الداخليات.

كما طالبت المبادرة في بيانها بسحب الشرطة الجامعية وحل وتفكيك الوحدات الجهادية وإعادة هيكلة إدارة الجامعة وفتح تحقيق شفاف فيما يتعلق بتخريب ممتلكات الجامعة.

وفي ولاية الجزيرة انتظمت احتجاجات وإضرابات بكلية ودمدني للعلوم الطبية والتكنولوجيا رفضاً قرار استئناف الدراسه، والإعلان عن جداول الامتحانات.