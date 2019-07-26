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مناوي وجبريل يرحبان بمخرجات أديس أبابا

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رحبت حركتا تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواه بما تم التوصل اليه في اديس ابابا  ووصف ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية الاتفاق بأنه تاريخي وقال إنه سيحقق سلاماً شاملاً لم يحدث منذ العام 1956م.

ومن جانبه رفض عمر الدقير  رئيس حزب المؤتمر السوداني وصف ما يحدث في أديس بالمفاوضات، وقال إنهم أفلحوا في تكوين هيكل قيادي متكامل لقوى الحرية والتغيير، وذكر أنهم تجاوزوا كل العقبات في طريق بسط السلام وإنفاذ مهام الثورة المتمثلة في تكوين السلطة المدنية بلا إبطاء لتسمية شاغلي المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

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