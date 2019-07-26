ردود فعل الشارع حول بيان الانقلابي "رئيس الاركان"

لاتزال ردود فعل السودانيين متواصلة في العاصمة الخرطوم وولايات حول المحاولة الانتقلابية التي يتزعمها رئيس هيئة الاركان الفريق هاشم عبدالمطلب خاصة بعد ظهور بيان الانقلاب المسجل الذي كان مقررا ان يزاع في تلفزيون السودان هذا الى جانب حملة الاعتقالات واسعة النطاق لكبار الضباط في الجيش والامن برتبتى الفريق واللواء بالاضافة الى قادة ورموز نظام الريس المخلوع عمر البشير.

ونقلت مصادر في المجلس العسكري الانتقالي أنه تم وضع نحو 54 شخصاً لديهم ارتباطات بما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" والمؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) قيد الاعتقال، بعد جمع معلومات اعتمدت على تسجيلات ورصد تحركات واجتماعات بين هؤلاء مع عسكريين كبار في القوات المسلحة وجهاز الأمن والاستخبارات وتزامن مع حملة الاعتقالات ايضا حملة اعفاءات لمسؤولين في الخدمة المدنية وشركات مالية وبنوك ذات صلة بالنظام البائد.

وتداول النشطاء فيديو يظهر نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي وهو يستجوب عماد عدوي مما أثار ضجة كبيرة، حيث أكد فيه تلقيه اتصالات من قادة الاخوان فيما يخص العملية الانقلابية.