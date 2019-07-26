الشعبية وتجمع المهنيين يتفقان علي مدنية السلطة

اتفقت الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز ادم الحلو وتجمع المهنيين السودانيين على ضرورة التمسك بمدينة السلطة كأفضل الطرق لإنهاء الحرب وإحداث التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في السودان.
واتفق الطرفان في بيان مشترك عقب لقاء جمع الطرفين بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا امس على ضرورة تقويم نواقص وعيوب الإتفاق السياسي الموقع بين قوي إعلان الحرية والمجلس العسكري في مرحلة التفاوض حول الإعلان الدستوري بين الطرفين.
كما اتفقا ايضا على قضايا الثورة الأساسية ودعم مطالب الشعب السوداني في التغيير الجذري.
واكد الوفدين من الحركة الشعبية برئاسة الامين العام عمار آمون وتجمع المهنيين برئاسة الدكتور ناجي الاصم في البيان المشترك على أن الحل الشامل للقضية السودانية لا يتأتي إلا بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية والتي نتج عنها إستمرار الإستغلال الممنهج والتهميش والتمييز الثقافي والمناطقي والإثني والديني والذي فاقمه نظام الجبهة الإسلامية منذ إنقلابه المشئوم في ٣٠ يونيو ١٩٨٩.
واكد البيان ان ذلك تمظهر في آثار كارثية تجسدت في الحرب التي إنتهت بإنفصال جنوب السودان والإبادة الجماعية في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق.
واتفق الطرفان حسب البيان المشترك علي ضرورة أن يخاطب ويعالج أي إتفاق سلام جذور المشكلة السودانية لوضع نهاية منطقية للحرب في البلاد.
من جانبها أكدت الحركة الشعبية تأييدها ودعمها لتجمع المهنيين السودانيين بإعتباره أهم مكونات قوي الإنتفاضة الشعبية طالما ظل ملتزما بخط الثورة ومطالب الشعب السوداني.
واتفق الطرفين في هذا الخصوص على فتح قنوات التواصل والتنسيق، وعلي إستمرار اللقاءات المباشرة بين الطرفين.
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