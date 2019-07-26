المحكمة رفضت الأفراج عنه.. رئيس المريخ يطلب شهادة وزير العدل السابق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : افصح محامي الدفاع للمحكمة في قضية الاسترداد لدولة الإمارات لرجل الأعمال ادم سوداكال عن طلب شفاهي يلتمس خلاله إعلان وزير العدل الأسبق عوض حسن النور كشاهد دفاع في الدعوي الجنائية وطالب قاضي المحكمة حسب ما علمت (سودانا فوق) توضيح شهادة وزير العدل السابق وما تحتويه. وارجا قاضي المحكمة الفصل في طلب الدفاع بالأفراح بالضمانه عن المتهم ادم سوداكال الي وقت لاحق

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