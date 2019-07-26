نجل رئيس هيئة الأركان يكشف تفاصيل جديدة عن المحاولة الإنقلابية….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كَشَفَ نجل رئيس هيئة الأركان المُتهم بقيادة المُحاولة الانقلابية الأخيرة الفريق أول هاشم عبد المطلب، معلومات جديدة عن المُحاولة وعن البيان الذي أذاعه المجلس العسكري مَنسوباً لوالده.
وأوضح محمد هاشم عبد المطلب في تَسجيلٍ صَوتي أمس، أنّ والده كان قد جهّز البيان الأول للمُحاولة الانقلابية، تمهيداً لإذاعته عقب نجاحها، ونوّه إلى أنّ البيان الذي أذاعه المجلس العسكري كان ناقصاً وتم عَمَل مُونتاج له، وأكّد محمد أنّ البيان تمّ تصويره بمنزلهم، ونقله إلى ذاكرة خارجية في عدة “فلاشات”، وشَدّدَ على أنّ المُحَاولَة قَديمة وكَانت بعد فض اعتصام القيادة العامّة، وأوضح أنّ والده تَراجع عن الانقلاب قَبل تَنفيذه حقناً للدماء، وقال: “طَلب مني والدي تَحطيم الفلاش الذي عليه البيان” وأنّه احتفظ بِهِ، وشَدّدَ بأنّ والده لا ينتمي إلى التيار الإسلامي.
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