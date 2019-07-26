الأعلاف والترحيل يقفزان بأسعار الحليب السائل

التاريخ: 26-يوليو-2019 فى : اقتصاد 0 مشاهدة شكا عدد من تجار الحليب السائل من ارتفاع الأسعار وتراجع الكمية. Advertisements وبرر التجار الزيادة لارتفاع الأعلاف والأدوية والترحيل، مشيرين إلى ارتفاع سعر الرطل تدريجياً من (5) جنيهات إلى (20-25) جنيهاً للرطل. وقالوا بحسب صحيفة السوداني، أن هنالك مشاكل وتحديات كبرى تواجه قطاع الألبان وتربية المواشي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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