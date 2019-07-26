قرار بإيقاف إخلاء سبيل العاملين بشركة الكهرباء

التاريخ: 26-يوليو-2019
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أصدر المجلس العسكري قراراً بإعفاء وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء محمد خير الجنيد، وتعيين المهندس صلاح أحمد محمد إبراهيم.
يذكر أن قراراً للوكيل الأسبق برقم (46) قضى بإيقاف إجراءات إخلاء سبيل العاملين بقسم تأمين المنشأة بالشركة السودانية للكهرباء، إلى حين إشعار آخر، وتظل جميع مخصصاتهم بالشركة لحين توفيق أوضاعهم، حيث صدر القرار بتاريخ الحادي والعشرين من يوليو الجاري.
ويشار بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت احتجاجاً ومطالبات من قبل 2012 عاملاً، بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، بسبب قرار إخلاء سبيلهم وتشريدهم من الشركة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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