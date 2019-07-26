مدير الأمن يقف على ترتيبات افتتاح المستشفى العالمي أغسطس المقبل

التاريخ: 26-يوليو-2019 فى : أخبار 21 مشاهدة تفقد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول أبو بكر دمبلاب المستشفى العالمي بمدينة بحري واطمأن على تىرتيبات افتتاحه في أغسطس المقبل. وبشر دمبلاب خلال الزيارة التفقدية بأن المستشفى سيقدم خدماته للمواطنين كافة، وسيقوم بتوفير الخدمات التشخيصية المتطورة والدقيقة والتي لم تكن متاحة بالداخل. Advertisements ويعتبر المستشفى العالمي بحسب صحيفة السوداني، من أحدث المستشفيات بالمنطقة بتجهيزات حديثة وخدمات علاجية عالية الجودة إضافة لخبرات وطنية وأجنبية، وذلك إسهاماً في تجويد الخدمة الطبية وتوطين العلاج بالداخل واستقبال القادمين للعلاج من الخارج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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