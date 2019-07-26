الأمة القومي: متفائلون باتفاق (العسكري) و(قوى الحرية) غداً

أكد حزب الأمة القومي رفضه للمحاولات الانقلابية المتكررة، مشيراً إلى أنها ليست من صالح البلاد، في وقت أبدى تفاؤله بأن يتم الاتفاق الكامل بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الاجتماع الذي سيعقد غداً (السبت) بين الطرفين حول الوثيقة الدستورية.

وأشار رئيس المكتب السياسي للحزب د. محمد المهدي حسن في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إلى أن مشاورات أديس أبابا مع الجبهة الثورية ستسهم في تسريع عملية التفاوض وتوقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير عقب استصحاب رؤية الجبهة الثورية.

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وأضاف المهدي “أنه لا بد من أن يتم الاتفاق كاملاً خلال الاجتماع المزمع خاصة وأن الطرفين ليس لهما خيار سوى ذلك”، لافتاً إلى أن تعطيل الاتفاق أدى إلى المحاولات الانقلابية، وزاد “هذه الخطوة لا يقدم عليها عاقل لأنها لن تؤتي بنتائج أفضل مما نحن عليه الآن من توافق ونقاش مستمر من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)