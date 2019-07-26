عرمان: الانقلابات لن تتوقف إلا بتصفية دولة التمكين

التاريخ: 26-يوليو-2019
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أكد نائب رئيس الحركة الشعبية شمال والقيادي بالحرية والتغيير ياسر عرمان، أن الحديث عن وقوع انقلاب حقيقي وغير مفبرك وأنه الأخطر ضمن محاولات النظام القديم لأنه ضم رئيس هيئة الأركان وقيادات قوى التمكين الأمنية والعسكرية.
ونبه عرمان المجلس العسكري إلى أنه إن أراد التخلص من الانقلابات فإنه مطالب بالإسراع في عملية السلام والحكم المدني واتخاذ إجراءات واضحة وقانونية ضد قيادات النظام القديم وتصفية ركائز التمكين عبر برنامج وطني.
وقال عرمان بحسب صحيفة السوداني إن قوى التمكين المسيطرة على القطاع الأمني وتخترق كل مكوناته وتسيطر على القطاع الاقتصادي وأجهزة الدولة، لن تتوقف عن محاولات العودة إلى الحكم والنظام القديم، وأرجع عرمان سبب تكرر الانقلابات إلى تساهل المجلس العسكري معها وعدم تصفية ركائز التمكين، واعتبر عرمان أن قوى التمكين أحاطت بالمجلس العسكري والدعم السريع وسعت للوقيعة بينه وبين قوى الثورة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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