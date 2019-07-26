بقيادة “حميدتي”.. وفد من (العسكري) و(الحرية) إلى جوبا للقاء الحلو

التاريخ: 26-يوليو-2019
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في أول تحرك مشترك علمت مصادر أن وفداً من “المجلس العسكري” و”قوى إعلان الحرية والتغيير” يغادر غداً “السبت” إلى جوبا بقيادة نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” والقيادي بالحرية والتغيير د. إبراهيم الأمين لإجراء للقاءات مع زعيم الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو.
ويضم الوفد المشترك وفقاً للمصادر، عضو وفد المفاوضات لقوى الحرية أحمد الربيع، ورئيس اللجنة السياسية الفريق شمس الدين كباشي، ونائبه الفريق ياسر العطا.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد بحسب صحيفة السوداني، بالرئيس الجنوبي الفريق سلفاكير ميارديت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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