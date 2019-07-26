مسيرة مليونية لشكر “الدعم السريع” والقوات النظامية

نظمت قطاعات شعبية واسعة وناشطون أمس بالساحة الخضراء بالخرطوم، مسيرة مليونية لشكر قوات “الدعم السريع” والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، تقديراً لدورها في إنجاح ثورة 19 ديسمبر وانحيازهم لنداء التغيير.

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وأشاد عدد من المتحدثين خلال مخاطبتهم المسيرة بحسب صحيفة الإنتباهة، بالدور المحوري لقوات “الدعم السريع” في الانحياز للثورة والاستجابة لنداء التغيير والأدوار الكبيرة التي قامت بها القوات في استتباب الأمن والاستقرار بالبلاد، فضلاً عن دورهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود ومكافحة الجريمة العابرة.

إلى ذلك أكد عدد من المشاركين وممثلي الإدارات الأهلية، دعمهم ومساندتهم لقوات “الدعم السريع” حتى تؤدي واجبها الوطني المنوط بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)