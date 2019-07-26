المؤتمر السوداني: الانقلاب دليل على التراخي في مواجهة النظام البائد

التاريخ: 26-يوليو-2019
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قال حزب المؤتمر السوداني إن إكمال التفاوض مع المجلس العسكري والاتفاق على الوثيقة الدستورية سيجنب البلاد “مواجهة شاملة ومؤسفة”.
وقال المؤتمر السوداني في بيان له إن عناصر النظام البائد بدلاً من أن يعملوا على النجاة من عدالة الثورة، يعملون على العودة إلى الحكم مرة أخرى عن طريق الانقلاب.
ونبه الحزب إلى أن المحاولة الانقلابية تشير إلى التراخي في مواجهة النظام السابق والطمع في وراثة حكمه بالاستناد على قاعدته الاجتماعية وتنظيمه السياسي.
وأكد البيان بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الشعب هو الضامن لثورته والحارس لمكتسباتها، وأنه سيكون حائط الصد الأول ضد أي مشروع انقلابي على ثورته، مشدداً على ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير لأن تماسكها يشكل ضمانة مهمة لإنجاز مهام الثورة والتصدي لأعدائها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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