إعفاء مدير الاتصالات وتعيين لواء من سلاح الإشارة

التاريخ: 26-يوليو-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً بإعفاء المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد اللواء أمن (م) م. مصطفى عبد الحفيظ وداعة الله، وتعيين اللواء مهندس د. الصادق جمال الدين الصادق بدلاً منه. Advertisements وكان مصطفى عبد الحفيظ بحسب صحيفة الإنتباهة، قد تسلم الإدارة بقرار من الرئيس السابق عمر البشير في 20 ديسمبر الماضي خلفاً للمهندس يحيى عبد الله. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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