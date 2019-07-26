تعليق الدراسة بجامعة النيلين

التاريخ: 26-يوليو-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة علقت إدارة جامعة النيلين الدراسة في جميع كليات الجامعة بعد استئنافها قبل أسبوع. Advertisements وبررت إدارة الجامعة قرار الإغلاق بالحفاظ على أرواح الطلاب. وشهدت الجامعة منذ بدء الدراسة فيها توترات بسبب الاحتجاجات الطلابية بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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