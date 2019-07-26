الإفراج عن الصادق الرزيقي وإقالة مدير التصنيع الحربي

التاريخ: 26-يوليو-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة أفرجت السلطات أمس عن كل من رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين الصادق الرزيقي، وأخلت سبيل مدير التصنيع الحربي الفريق محمد الحسن عبد الله، بعد استدعائه. Advertisements ولاحقاً أعفى المجلس العسكري الفريق محمد الحسن عبد الله من منصبه مديراً للتصنيع الحربي وعين اللواء دفع الله خميس بدلاً منه بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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