أسرة (عماد عدوي) تؤكد اعتقاله نهار أمس

تواصلت أمس حملة الاعتقالات في مواجهة قيادات عسكرية وإسلامية، على خلفية المحاولة الانقلابية التي أعلن عنها بالأربعاء.

واعتقلت السلطات أمس رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، لينضم لقائمة طويلة من القيادات العسكرية الرفيعة التي تم اعتقالها أمس الأول.

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وبحسب صحيفة الإنتباهة أكدت أسرة عدوي عملية الاعتقال التي جرت نهار أمس، غير أنها لم توضح أسباب الاعتقال أو الجهة التي تم اقتياده إليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)