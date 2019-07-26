المركزي يلتزم بتمويل حج القطاع الخاص #الكعبة_تجمعنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التزم بنك السودان المركزي بتمويل الحج الخاص بـ “ألف” ريال لكل حاج من التكلفة الكلية والتى تصل إلى أكثر من “8” ألف ريال، وأعلن المركزي بدء اجراءات التحويل لمقدمي الخدمات بالسعودية عبر بنك الخرطوم.

وأكد الأمين العام لاتحاد وكالات السفر والسياحة محجوب المك أن بنك السودان المركزي تعهد بتمويل القطاع الخاص بالمبلغ بحساب سعر الريال بواقع 12 جنيهاَ كما هو الحال فى الحج العام، ووصف مبلغ الألف ريال بالضعيف لكنه أشار إلى أنه يُساهم فى معالجة مشكلة التمويل.

ودعا المك المركزي لتحويل متبقي تكلفة حجاج القطاع الخاص عبر أحد البنوك لتفادى أي مشكلات قد تحدث جراء التحويل أو سماح سلطات الأمن الاقتصادي بحمل المبلغ عبر المطار.

مؤكدا التزام شركة سودانير بسعر 46,5 لحجاج القطاع الخاص عوضا عن 48,5 جنيها .

وكان اتحاد وكالات السفر تقدم بطلب للمجلس العسكري الانتقالي بتمويل الحج الخاص أسوة بالحج العام.

#الكعبة_تجمعنا

باج نيوز