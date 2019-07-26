دع التنظير ياحميدتي فالسواى ماحداث

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

صحيفة الانتباهة اونلاين اوردت اليوم الخميس ان خوفا يسيطر علي تجار العملة من انهيار سعر الدولار .

ننقل ادناه اصل الخبر من موقع الانتباهة اونلاين ونعلق عليه .

يقول الخبر :

ضرب الرعب السوق السوداء لجهة توقعات بانهيار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة والعرض الكثيف وقلة الطلب ، وأظهرت جولة لـلإنتباهة بالسوق الموازي وسط الخرطوم أمس, حالة من الخوف والرعب وسط التجار بسبب تصريحات نائب رئيس المجلس العسكري من إماكنية إغراق السوق بالعملات المخزنة بالبنك المركزي. وأقر تاجر –فضل حجب اسمه, بأن السوق متقلب وتسيطر عليه حالة رعب حقيقية من انهيار سعر الدولار, بينما بلغ سعر الدولار 68 جنيهاً وبلغ الريال السعودي محطة الـ 17,800جنيه والبيع 18جنيهاً.

انتهي نقلنا ونقول ان السوق السوداني اساسا هش ولايمتلك ذرة من الصلابة تجعله يصمد ويواجه المستجدات امامه وعليه فان الاشاعة تتحكم فيه بشكل كامل وتلعب دورا كبيرا في تحريكه صعودا وهبوطا لذا تري الناس تفزع وتضج والسوق يضطرب لاى خبر في الإعلام فاذا تم الحديث عن منحة تلقتها البلد او وديعة تم ادخالها للبنك المركزى او حتي هي في طور الإدخال فان الاسعار تنزل قليلا وماتلبث ان تعاود الارتفاع ثم لا تنخفض بسهولة ، وان حدث حدث سياسي ما او توتر هنا أوهناك مما له ارتباط بسعر الصرف فان الاسعار تقفز مباشرة الي القمة ويكتشف الناس ان الاخبار هى التي تحرك السوق وتصنع متغيراته وسوق بهذه الهشاشة لن يكون قادرا علي الصمود ولاتنفع معه التنبؤات وقراءة الأوضاع وبالتالي فان تعهدات حميدتي باغراق السوق بما عندهم من عملات صعبة حتي ترتفع قيمة الجنيه فان هذا الكلام لايتعدي دائرة الكلام الغير عملي وغير منطقي ولن يكون غير كلمات جوفاء لا اثر لها او انعكاس علي ارض الواقع اذ ان الاقتصاد الغير قائم علي الانتاج ومع ذلك عليه توفير اموال ضخمة لمقابلة استيراد الضروريات اقتصاد بهذا الوصف لن تجدي معه ترقيعات حميدتى ووعوده وامنياته .

ونقول لسعادة الجنرال انت تعرف جيدا المثل الذى يفول السواى ماحداث فدع الحديث عن اغراق السوق بدولاراتك واعمل علي تطوير وتنمية اقتصادنا وتحويله الي اقتصاد انتاجى لا استهلاكى او اصمت ودع التنظير.