المطبعون منبوذون شعبيا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

مختلفة هي الصور التي يحاول بها المتصهينون العرب والمسلمون ان يجعلوا من التطبيع مع العدو المجرم امرا واقعا ويسعوا لايجاد قبول له في اوساط الجماهير لكنها دوما تصاب جهودهم بخيبة امل وتفشل في الوصول لمبتغاها دون ان يرتدعوا عن سلوك هذا المسلك الشائن والقبيح .

وفي هذا الصدد كشفت وزارة خارجية العدو قبل ايام أن وفداً يضم ستة صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور الاراضي المحتلة الأسبوع المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان، أن” الصحفيين سيزورون تل أبيب والقدس والشمال ومناطق أخرى، وسيلتقون نوابا في الكنيست ومسؤولين في الوزارة وأكاديميين”.

وأضافت أن “هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الأراضي الإسرائيلية صحفيون من السعودية والعراق”.

انه من العار ان يتجه هؤلاء الاراذل الي الاراضي المحتلة ليلتقوا القتلة الغاصبين وهم بفعلهم الشائن هذا انما يدوسون علي جراحات الشعب الفلسطيني المظلوم ويدعمون المحتل الغاصب ويسهمون بزيارتهم هذه في دعم العدو المجرم .

هؤلاء الخونة المطبعون مع المجرم القاتل لايمثلون نبض الشارع الثائر ولاعلاقة لهم باحرار الامة وشعوبها الرافضة للصلف الاسرائيلي الداعمة بالكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المقدس حتي تحرير كامل ارضه وطرد المجرمين القتلة من بلده وتطهيرها من دنسهم ورجسهم وماذلك ببعيد ان شاء الله.

الشارع العربي والمسلم واضح جدا في رفضه للتطبيع ويدين بشدة كل تواصل مع العدو ويؤكد ان اي اتصال معه يمثل خيانة عظمي وان الامة تتبرا من هؤلاء الخونة ولا تري فيهم الا نشاذا ومرضا يلزم العلاج منه بل واستئصاله من جسد الامة حتي يتعافي تماما .