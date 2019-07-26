المحاولة الانقلابية .. الضبابية وغياب الحقيقة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انتشر على نطاق واسع نبأ المحاولة الانقلابية التي تم الاعلان عنها مؤخرا والاعتقالات التي صاحبتها والذين طالتهم هذه التوقيفات والاسماء التي وردت من عسكريين ومدنيين ، ومن المعروف انها ليست المحاولة الانقلابية الأولى التي يتم الاعلان عن ضبطها وافشالها ولكن المثير في هذه المرة ورود اسماء لمدنيين تم إيقافهم علي ذمة التحقيق معهم بعد توفر قرائن على ارتباطهم بالحراك ، وبرزت للعلن – علي الاقل – حتي هذه اللحظة اسماء للمدنيين وهم علي كرتي المشرف علي الدفاع الشعبي ووزير الخارجية السابق ، واسامة عبد الله مدير وحدة السدود ووزير الكهرباء الاسبق والمقرب جدا من المخلوع ، والزبير احمد الحسن وزير الطاقة ثم المالية سابقا وامين عام الحركة الاسلامية حاليا ، وكمال عبد اللطيف القيادي بالامن الشعبي ، والطيب مصطفي والصادق الرزيقي ولاندري ربما يظهر اخرون والله اعلم .

المعتقلون المدنيون كانوا من المقربين للرئيس المخلوع وبعضهم من القيادات النافذة والقوية في العهد البائد اضف الي ان الطيب مصطفي والصادق الرزيقي وان لم يكونا من قيادات الحزب العليا والنافذة الا انهما من اكثر الداعمين للبشير ونظامه بل هما جزء من نظامه الفاسد ومؤسساته المستبدة الظالمة.

لا شك ان توقيف هذه القيادات السياسية والعسكرية يحمل دلالات متعددة علي دخول العلاقة بين اركان النظام السابق والمجلس العسكري في نفق مظلم – اذا استبعدنا فرضية ان كل ماجري ويجري لايعدو كونه تمثيلية يحاول طرفاها اجادة حبكتها واخراجها – خاصة اذا قرأنا الخبر مع القول بان الامارات العربية المتحدة وفى إطار سعيها لتفكيك مؤسسات الاخوان المسلمين وشنها الحرب عليهم بلا هوادة فانها عمدت الي المؤسسة العسكرية السودانية وارادت تفكيكها لانها من المواقع الهامة التي سيطر عليها الاسلاميون بصورة كبيرة جدا واصبح من الصعب التفكير في القضاء علي الاخوان دون تفكيك الجيش وانهاء دوره الريادي .

المصادر المطلعة تحدثت عن ان الإعتقال طال مسؤولين عسكريين بارزين من بينهم رتب عليا وضباط وقيادات إسلامية رفيعة وانهم الان رهن التحقيق.

وبحسب المصادر فقد تم اعتقال كل من رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر محمد بحر وقائد الاسناد اللواء عبد العظيم إبراهيم وقائد قوة المهام الخاصة اللواء محمد حسان

ورئيس هيئة العمليات المشتركة الفريق آدم هارون وقائد القوات الخاصة العميد الطالب يوسف ، كما تم اعتقال اللواء محي الدين أحمد الهادي، وقالت مصادر عليمة ان قائمة الاعتقالات حتي الان شملت ثمانية عشر لواء من قادة الافرع الرئيسية في القوات المسلحة

بالإضافة الي القياديين في الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني الذين وردت اسماؤهم في فقرة سابقة من هذا المقال ، هذا اضافة للاعلاميان البارزان الطيب مصطفي والصادق الرزيقي ، ولاحقا ورد اسم الفريق اول بكري حسن صالح ضمن الذين تم اعتقالهم بعد توقيف المجموعة الاولى . وتحدثت الانباء انه تجري ملاحقة اخرين لكن لم تفصح عن كونهم مدنيين او عسكريين .

وفي مساء الاربعاء صدر بيان رسمي عن المجلس العسكري الانتقالي تلاه الفريق محمد عثمان الحسين موضحا ان الانقلاب المزمع تنفيذه اشترك في التخطيط له قادة في الجيش على رأسهم الفريق هاشم عبد المطلب (رئيس هيئة الاركان) واخرين من ضباط القوات المسلحة ومدنيين من قيادات الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني وقال البيان انهم كانوا يهدفون الي اجهاض الثورة واعادة النظام البائد .

بعض الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ينقلون عن من ينسب كلامه مباشرة الي قياده عسكريه كبري دون ان يسميها ان هناك نذر مواجهة محتملة بشكل كبير في الخرطوم .

ويري العديد من المحللين ان المعركة المؤجلة ربما تكون قد اوشكت علي الاشتعال في ظل تنفيذ المجلس العسكري خطط الامارات وما تشتهي.

بعض المحللين يتخوفون من نية المجلس العسكري وتخطيطه الي تحميل المتهمين بالانقلاب مسؤلية فض الاعتصام خاصة مع حديث البرهان الذي اتهم فيه جهة سياسية بقتل المتظاهرين

وفي التسريبات الواردة صباح الخميس ان الفريق هاشم عبد المطلب – رئيس هيئة الاركان المشتركة – قد افاد في التحقيق بان اوامر مباشرة قد جاءته من اميره في الحركة الاسلامية الزبير احمد الحسن يطلب منه تغيير النظام القائم وذلك عبر تنفيذ انقلاب لصالح الحركة الاسلامية .

في ظل هذه الأجواء تكثر التكهنات ومن المؤكد ان الحقيقة تغيب وتبقي الضبابية سيدة الموقف .