بالصورة.. دولة الجنوب تختار ملكة جمالها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لم توقف الحروب والمجاعات بدولة جنوب السودان اختيار ملكة جماله، حيث حازت الشابة ماريا ناياينا (22 عاما)، بلقب (Miss World South Sudan)، خلال المسابقة التي انعقدت في جوبا،

ورغم أن هذا الأمر قد يبدو غريباً وسط التوتر الذي تشهده الدولة، إلا أن مسابقات الجمال استخدمت منصة للترويج للسلام، فقد ظهرت ملكة جمال العالم بجنوب السودان لعام 2017م، أروال لونغار، في ملجأ للأطفال المشردين داعية للسلام خلال السنوات الخمس من الحرب الأهلية. وفازت لونغار باللقب خلال السنة ذاتها التي حذرت فيها الأمم المتحدة في تقرير لها في مايو 2017، من معاناة 6.01 مليون شخص، أي حوالى 50% من نسبة سكان جنوب السودان من انعدام شديد في الأمن الغذائي.