مجلس الاتحاد يحدد موعد إنطلاق الموسم الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عقد مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعه الدوري رقم (13) عند الساعة الثانية من ظهر الخميس 25 يوليو 2019م في مكاتب الاتحاد برئاسة البروفسير كمال شداد رئيس مجلس ادارة الاتحاد، ومن بعد اجازة محضر الاجتماع السابق، تم التقرير في عدد من الاجندة وجاءت ابرز القرار باعتماد خارطة الموسم الكروي 2020/ 2019م لينطلق في 16 أغسطس 2019م ويختتم في 15 يونيو من العام 2020م .. وقرر المجلس الاكتفاء بما تم من فترة تجميد نشاط الدفاع الدمازين، واعتماد الوسيط درجة مابين الدوري العام و للدوري الممتاز، وتتألف من (20) نادي، وذلك باضافة الهلال بورتسودان، و المريخ الدمازين .. واجاز المجلس اجندة الجمعية العمومية الخاصة بالميزانية المجازة لعام 2018م في الاتحاد وبعض المواضيع الاخرى، والمحدد لها السبت 27 يوليو 2019م .