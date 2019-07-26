مطالبات بإقالة المدير التنفيذي لمحلية حلايب….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻁﺎﻟﺐ ﻣﻮﺍﻁﻨﻮﻥ ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻲ ﺃﻭﺳﻴﻒ ﻭﺣﻼﻳﺐ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﻼﻳﺐ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﻭﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، ﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ، ﻭﻛﺸﻔﻮﺍ ﺍﻧﺘﻤﺎءﻩ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ.
ﻭﻗـﺎﻝ ﻣﻮﺍﻁﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ، ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺳﺠﻞ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺃﺿﺎﻓﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺄﻳﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻭﻋﺪﻩ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ، ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ ﻭﺍﺗﺼﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻌﻄﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﻯ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻠﺤﻠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻧﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻹﻗﺎﻟﺔ.
ﻭﺫﻛﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻁﻨﻲ ﺃﻭﺳﻴﻒ ﻭﺣﻼﻳﺐ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻌﻨﺖ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺄﺑﻪ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻬﻢ، ﻭﻧﺒﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻲ ﺣﻼﻳﺐ ﻭﺃﻭﺳﻴﻒ ﻗﺎﺩ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
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