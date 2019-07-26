حسم الفوضي في الهلال !!.. بقلم حسن عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ـ إنه الزمن الأغبر الذي جعلهم يتحكمون فينا. ويقتلون كل ماهو جميل ويهيلون علينا التراب والأنقاض. يقتلون فينا البسمة والضحكة.

ـ وبرضو بنضحك على غبائهم وجورهم وظلمهم. إغتالوا كل الورود والزهور. كل وردة ندية زبلت بسبب أعمالهم وأفعالهم. بتنا نخاف ونعتصر الألم. ونضحك في بعض الأحيان بابتسامة باهتة تحكي عن الغبن والغضب في الدواخل.

ـ نبكي وليس لنا شئ سوى البكاء. ـ وهم يضحكون ويكذبون وينافقون.. ونحنا نغني عيني ما تبكي.

ـ كيف لا تبكي أعيننا وكل حلم جميل مغتال مع سبق الإصرار والترصد.

ـ حولوا أحلامنا الجميلة إلى كوابيس وخوازيق. ونغني مع حسن صبره أنا في حلم ولا في علم يا حبيبي.

ـ أين هو الحبيب وأين هو المحب والعاشق والولهان؟!

ـ أين هم وأين ذهبوا؟!

ـ ومن هم ومن أين أتوا؟!

ـ جيتونا من وين إنتو؟!

ـ والجابكم لينا شنو؟! ـ زمان غنينا لكم بزيارتك بيتنا نور كلو زينة جاتنا فرحة شايلة بسمة.

ـ ولكنكم حضرتوا إلينا وأنتم تحملون القنابل العنقودية.

ـ وغنينا ليكم بعدها يا أخي أبعد عني خليني.

ـ كل الأحلام الجميلة ماتت في مهدها. فهل بتم مصيرنا .. وهل كنا ننسى ما تخابئه لنا الأيام.

ـ أين أحلامنا وأين أحلامكم؟!

ـ أين وعودكم .. وأين كلامكم وأين برامجكم الإنتخابية؟!

ـ وين إنتو يا الرحتوا طولتو؟!

ـ أين ذهبتم وخليتونا نتفرج ونلتفت مرة يمين ونشوف كضابين ومرة شمال نشوف وعود وسراب؟!

ـ أين الحلم الذي جعلتونا نعيشه؟!

ـ أين وعدكم بالتغيير وإحداث ثورة في كل الأشياء؟!

ـ األم تسمعوا مارتن لوثر كنج عندما قال أنا لدي حلم.

ـ في خطابه الشهير الذي ملأ الدنيا وشغل الناس والبال والفكر.

ـ وكان اللبنة الأولى في مسيرة أمريكا الجديدة.

ـ إذ أنا لدي حلم قصة طموح وإرادة وصمود ونضال من أجل مبدأ.

ـ قصة رجل نال جائزة نوبل.

ـ وأنتم لم تنالوا سوى السخط والغضب عليكم.

ـ هذا هو مارتن لوثر كنجح نال الحب من الجميع لأنه يمتلك مبدأ ورجل مبادئ.

ـ في حاضرنا أجدني متمثلا نفس المقولة أنا لدي حلم.

ـ حلمي أن يكون رئيس الهلال هو الرئيس الفعلي.

ـ أن يصبح رئيس الهلال هو قولاً وفعلاً وأن يصبح هو الرئيس الما خمج.

ـ حلم لرئيس يسبق القول بالحكمة ويتبع القول بالفعل.

ـ لدي حلم أن يكون رئيس الهلال سباقاً مهرولاً نحو رموز الهلال وكبارهم بلياقة تفوق لياقة شلش، لياقة تمارينها الحب والنية الصافية.

ـ لدي حلم أن يعتمد رئيس الهلال على الإرث الأخلاقي للهلال ومثله وقيمه.

ـ لدي حلم في مجلس إدارة يكون أعضائه حقيقيين غير مغيبين ومشاركين في إتخاذ القرار.

ـ حلم بأن تكون عين الحب هي التي ترعانا وليس عيون الشبيحه والجاسوسية.

ـ حلم بأيدي ممدودة لبعضنا وليس لأيادي تغرس الضغينة وليس الذي نشهده الآن.

ـ حلم في حلم ماذا دهاني هذه الأيام حتى أفتقد بوصلة الإتجاهات؟!

ـ هل هذا هلالي الذي أهواه؟ هل هذا هلالي الذي إرتويت منه حكمة الرؤساء ونبل الأخلاق وفراسة الفكر؟!

ـ أصبحت أغني مع جمهور الهلال. مرضان سيادتك وقاصد عيادتك.

ـ عيادتك هي المجتمع الراقي الذي يجمعنا ويلمنا بالحب والسعادة والخوة بإستاد المفخرة إستاد أساسه دبوس الإنجاز.

ـ وليس جوهرة الكاردينال ذلك البنيان الشاهق المترامي الأطراف المفخرة وللأسف أساسه الفرقة والتنابذ وتواضع الأخلاق في زمن قلت فيه حيلة الأتقياء الأوفياء.

ـ أنها رسالة مفتوحة لجميع الإداريين الخلص ولن أكون مجاملاً، أعزائي إبتعدوا .. إبتعدوا .. إبتعدوا ارحلواارحلواارحلو!!

ـ بعد أن صار الهلال منطقة غير مسموح فيها الإقتراب أو التصوير.

ـ ومن عندي أقول ممنوع التفاني وحب الهلال والأخلاص.

ـ منطقة تحتاج لمن يرقص بقدم واحدة وعارياً في بعض الأحيان من الأخلاق وثملاً حد الثمالة حتى لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم!!

ـ فليبصموا ويسيئوا الخلق والأخلاق حمانا الله منكم أيها الوافدون.

ـ حمانا الله من سوء الأدب وسوء الأخلاق.

ـ وافدون في زمن الغفلة.

ـ الهلال أصبح مثل الرواية الشهيرة الحب في زمن الكوليرا.

ـ وقريبا يقولون كما قال مارتينز (100) عام من العزلة والهلال أصبح معزولاً.

ـ الجماهير معزولة ، الكبار معزولين ، وديل عزلونا عزل عديل كده.

ـ والخوف على اللاعبين الذي باتت كلمة مشترك أساس في المباراة بعبعاً.

ـ فهو مطلوب منه أن يكون إنسان آلي مجرد من الأحاسيس يلعب الكرة متجرداً من الإرتباطات المالية والأسرية.

ـ لدرجة أن اللاعب حين يحرز الهدف يكون بمثابة مشقة نفسية له.

ـ وإن قام بتحية الألتراس يصبح كارهاً للكاردينال وإذا إحتفل مع الطوفان أصبح مصنف تبع المعارضة وإذا رقص مع الموج الأزرق فهو يتبع لرئيس سابق وإن إحتفل مع جماعة الكاردينال فهو منبوذ من قبل الآخرين وإذا لم تحتفل صنف بأنه معترض على الأوضاع في الفريق.

ـ ده الوضع الهلالي في المدرجات.

ـ زمن فيه اللاعبون يخافون من بعض.

ـ زمن بدلا أن يتشرب اللاعبون الجدد بخبرات القدامى أصبحوا يوصفون بمع أو ضد.

ـ إنها العزلة لكنها هنا عزلة تامة.

=واليوم نريد الهلال كمانهواة امام الوادي نيالا حيث يغني الاهلة الان عودلينا ياليل الفرح

ـ سادتي إن إدارة الهلال هي المستحيل لأن لبناتها وأساسها الحب.

ـ ونغني مع وردي يا جميلة ومستحيلة.

ـ وحليلو هو.

آخر المشاوير

ـ الرقابة التي تفرض على لاعبي الهلال من خلال المحادثات التلفونية لو سخرت للعمل في المجلس لكنا ذهبنا بعيداً.

ـ ماهي حكاية الجواسيس الظهروا في الهلال؟!

ـ لماذا لا يحدثنا الأخ عادل عمرابي عن إستقالته من لجنة الإستاد وحكاية الـ(600) ألف.

ـ من هو الجاسوس الذي تحدث معه بعض اللاعبين بنبرة حادة؟!

ـ لماذا رفض اللاعب مصافحة هذا الإداري؟!

ـ ده الهلال بقى يدار بالجاسوسية والمحسوبية والشبيحة؟!

ـ الحق يا رئيس الهلال بتبهدل

=ماكسيم اول المغادرين لكشف الهلال

=المرحلة المقبلة مرحلة كل الهلالاب ولابعاد لاي شخص

=وجودالاسد فوزي المرضي مهم في المرحلة المقبلة

=الجنرال عصام كرار حسم الفوضي

=قرار الهلال بشان البطولة العربية قرار قوي وجد التاييد من الاهلة

=الي متي يحاول البعض الاستهتار بالهلال واذا ما اتخذ المجلس قرار الموافقة كان اكد ضعفه

=طبعا القرار الذي اتخذلاعلاقة لكمبال وهارون وصلاح وافكار اي علاقة بة هوقرار ثلاثي الابعاد كردنة جنرال دكتور

× ولكن ماذا كان يفترض ان يحدث امس؟ هذا ماستكشفه الايام القادمات.

× ماهي التعلايلات التي ستطرأ في الهلال؟

× وما هي الشخصيات التي سيتم ابعادها؟

× ومن هو الاداري (المجقلب) هذه الايام؟

× ولكن ماذا جاء في الرسالة الصباحية بالامس؟

وبرضومهما تسوووي حبك قووووي =

خبرطازج

حسم الفوضي في الهلال