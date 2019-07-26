الكاش أولا يا سوداكال.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× رفضت المحكمة العليا ببلادنا كل الطعون المرفوعة ضد رئيس المريخ المتوج بالتزكية، والموقوف بسبب الطعون وكذلك الحبس الطويل، وبذلك يكون سوداكال هو الرئيس الشرعي للنادي الكبير، ولكن يعيب الفتى ويذل النادي الكبير تلك التهم القبيحة التي تواجهه من قبل شاكين بسبب أموال اغترفها ويطالبونه بها ، ولن يتنازلوا حتى يدفعها دولارا وراء دولار.

× الرأي عندي هو، إذاكان سوداكال جاد ومهتما حقا بالمريخ ويريد أن يرأسه بحق وعدل، عليه أولا أن يتحلل من الديون التي تحيط به من كل جانب، فهذه الديون كانت تهمه هو وحده قبلا، عندما كان يتجول بمزاجه ويتصرف بهواه، ولا يربط المريخ العظيم باسمه.

× آدم سوداكال رئيس المريخ يختلف تماما عن أدم سوداكال التاجر او المستثمر أو المتعامل مع الغير بلا تروي أو حدود، رئيس المريخ لا يتعامل بمزاجه ولا يتحرك بلا حذر وحيطة ، ولا يقول بلا تعقل ولا يتعامل مع الناس حسب متطلبات الأرباح وجمع المال وحسب.

× لا أعتقد أن هناك من يرفض سوداكال لله لله، ولكن أي شخص يرفع صوته ضد تولي سوداكال لرئاسة المريخ، فهو يرفض قبوع الرجل في السجن، لأن من يسجن يعني أنه يحيد عن العدل ويشوب عمله شيء من ظلم الآخرين بأي شكل وطريق كان.

× وقبل أن يتنفض سوداكال من غبار السجن وقبل أن يأخذ نفس الفرح بالرئاسة، عليه أن يكب الكاش كبا لخزينة النادي، ويحلحل كل الديون التي كانت سببا في تمرد اللاعبين، وتـأخير معسكر الفريق، ثم من بعد ذلك يوفق أوضاعه مع ساجنيه ليخرج نظيفا يشبه الكرسي الرئاسي الفخيم.

× نحن في زمن يحكمه المال ولا شيء غير المال، فالجال الذين يملكون المال كثير ولا عد لهم ولا حصر في بلادنا، ولكن الذين يسخون به لا وجود لهم البتة، وفي المريخ بوجه خاص ليس هناكك رجلا سوى جمال اوالي دفع بلا تردد، ولكن أيضا عدم التعاون معه عرض النادي في فترته لديون كبيرة ومؤثرة بكل تأكيد ويقين.

× على آدم سوداكال إن كان حقا كما يقول هو ومواليه، له القدرة والرغبة في المنصب الرئاسي، عليه أن يدفع بسخاء وأن يطرق باب الاستثمار الرياضي بقوة، ويخرج النادي الكبير من الكبوة والوهدة والعوز الذي يعيشه هذه الأيام.

× قبلا كان الناس يبحثون عن أصحاب الأفكار والعلاقات ليولوهم المناصب الحساسة والمهمة، ولكن التردي ذهب بنا إلى البحث فقط عن أصحاب الأموال دون النظر لغير ذلك، ومن يتحدث عن جوانب أساسية في فن وعلم الإدارة يكون كالذي يؤذن في واغ الواغ، فلا ينصت إليه ولا يحترمه أحد أبدا أبدا.

ذهبيــــــــــــــــات

× مشكلة المريخ التجهيزية لا تتوقف عند المعضلات الداخلية، ولكن تتعداها للنظام المنظم للتنافس الدداخلي.

× برنامج الدوري المنصرم كان فوضى كبيرة، فأرهق اللاعبين وجعلهم غير جاهزين صحيا وبدنيا ومعنويا ربنا يستر.

× لو تمت معالجة الإصابات وعاد المتوقفون فلن يكون هناك نقص في العناصر داخل الميدان.

× نقر أن هناك ظروف معقدة بشدة تحيط بنادي المريخ، في مقدمتها ما يحيط بسيف تيري وآدم سوداكال.

× الوضع الحالي لتيري وسوداكال، هي تصاريف الأقدار التي يتحملها النادي وشعبه غصبا.

× على لجنة الانضباط أن تسرع في استدعاء اللاعب بكري حتى تضح الرؤية للجهاز الفني والنادي.

× أتمنى أن يتقدم المجلس واللاعب باعتذار وإلتماس للانضباط حتى تستيدل عقوبة الإيقاف بخلافها.

× سن العقرب لا تسمح له بمزاولة الكرة لو عادت اللجنة لعقوبة الإيقاف ولو لمدة ستة أشهر دعك من ثمانية عشر.

× ميسي أساء للاتحاد القاري ووصفه بالفساد، ومع ذلك تم إيقافه لمباراة واحدة وحغنةة دولارات، نظرا لوضع اللاعب واسمه.

× يمكن للجنة الانضباط أن تتعامل مع العقرب بروح القانون والرياضة وإبداء حسن النية.

×نعم بكري أخطأ ويستحق العقاب، ولكن ما كل تشدد وتشفي هو بالأدب الناجع.

الذهبيــــة الأخيــرة

× وعبر الذهبية الاخيرة لهذا الصباح نقول، الجرجير قبل الكرير.