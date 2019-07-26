ترامب يتخلى عن السعودية…بقلم أبو حسام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

(لن اكن شرطي في مضيق هرمز لحماية سفن دول غنية مثل الامارات والسعودية واليابان والصين دون مقابل ،ونحن لسنا بحاجة للنفط الآن لقد اصبحنا نصدر النفط للآخرين) هذا الكلام آنف الذكر هو تصريح جديد لترامب ورسالة صريحة بعبارات واضحة للسعودية والامارات،وبالمقابل تكشف عن موقف ترامب من التصعيد ضد طهران مما يجعل إحتمال اندلاع حرب ضد ايران بقوات امريكية بعيد ،مع العلم ان ترامب لايريد الحرب ضد طهران لحسابات داخلية تجبره على اتخاذ هكذا موقف حتى يحظى بفترة رئاسية جديدة لأنه لايريد استقبال جثث الجنود الامريكان قبيل الانتخابات الرئاسية ،كما انه ايقن بأن السعودية والامارات لاتستطيعان حماية السفن ولأجل هذا لابد من الاستمرار في الدفع..والسؤال الذي يطرح نفسه مِنْ مَنْ يريد ترامب حماية السفن؟!

هذه مسرحية حلب جديدة تحاك بتخطيط بريطاني هذه المرة لأن ترامب قد اعياه الحلب فأراد ان يترك لترامب بريطانيا الجديد الضرع ويتفرغ هو للانتخابات الرئاسية.

ومع كل هذا لا تستوعب السعودية الدرس بل جاهزة للحلب حانية ضرعها ومباعدة بين رجليها حتى تسهل عملية الحلب.

علاقة السعودية مع امريكا ليست علاقة الصديق مع صديقه بل علاقة العبد مع سيده ،فأصبح ترامب يخوفهم بإيران العظيمة وحقاً إنها عظيمة لم تتزلزل ولم تركع مع اجتماع الدنيا ضدها،مما يبرهن ان ايران مسنودة بعون الهي يتراجف الاعداء عندما تذكر وهي ماضية لاتلتفت خلفها ،ايدها الله بنصره وزادها قوة على قوتها وكسر مجاديف الاعداء دون بحرها انه ولي ذلك والقادر عليه.

محللون أكدوا ان عملية تسليع العلاقة بين السعودية وترامب كانت من صنع ايديهم مما يجبرهم على تحمل تبعات ذلك على مرئى ومسمع من الجميع ،وإستمرارهم في حرب اليمن غير معروف النتائج اصبح يميل الى الانحسار بعد مفاجأة ابن زايد لهم، ولكنهم لم يجدوا أسباب وجيهة تحفظ لهم ماء وجوههم (إن كان لهم ماء وجه) عند الخروج مجرجرين أزيال الخيبة وتعلو وجوههم الكآبة .

والعاقل من له حكيم يرشده