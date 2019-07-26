الأهلي المصري يواجه فريق أطلع بره باستاد المريخ

الخليج 365 : وافق اتحاد كرة القدم السوداني على استضافة مباراة أطلع بره الجنوب سوداني ونظيره الأهلي المصري في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا. وتقرّر أنّ تلعب المباراة باستاد المريخ في التاسع من الشهر المقبل.

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