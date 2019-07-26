المريخ يخسر أمام الخرطوم الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : خسر المريخ أمام الخرطوم الوطني بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي تجئ ضمن التحضيرات للموسم الجديد.وكان الجهاز الفني للمريخ قد أشرك عدد من اللاعبين بغية الوصول بهم إلى الجاهزية المطلوبة. وشهدت المواجهة طرد الحكم للاعب المريخ خالد النعسان قبل نهايتها بدقائق.

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