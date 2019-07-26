الدقير: تعرضنا لإنتقادات كبيرة بسبب التوقيع على الوثيقة السياسية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير عن مقترح بتسمية رئيس مجلس الوزراء خلال شهر، والذي بدوره يكّون مفوضية السلام.

وقال الدقير في تصريحاتٍ إنّه تعرّض لانتقادات كبيرة بسبب التوقيع على الوثيقة السياسية.

وأضاف” استطعنا امتصاص غضب الجبهة الثورية وتوصّلنا لاتفاقٍ حول نقاط الخلاف خرجت نتائجها ببيان أديس أبابا”.

وأكّد أنّه سيتمّ إدراج ما تم من اتفاق بالوثيقة السياسية بإضافة باب حول عملية السلام، وتضمينها في مقترح وثيقة الإعلان الدستوري، للسعي إلى إجازتها في التفاوض المزّمع مع المجلس العسكري. المادة السابقة تجمع المهنيين والشعبية يتفقان على مدنية السلطة ومعالجة جذور الأزمة…. المقالة القادمة اعتقال رئيس الأركان السابق عماد الدين عدوي…

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