الحركة الإسلامية: نحن أبناء السجون ولا نخشاها

وصفت الحركة الإسلامية في بيان حمل الرقم (2) أمس، الاعتقالات التي طالت عدد من منسوبيها بالحملة المسعورة واعتبرتها سيناريوهات مكررة ومعلومة وفاقدة للصلاحية من فرط استخدامها.

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وقالت الحركة بحسب صحيفة الإنتباهة، إن السجون لن تزيد عضويتها إلا تمسكاً بما أسمتها بالقيم والمبادئ، وزادت (فإننا أبناء السجون والمعتقلات التي لا تزيدنا إلا إيماناً وتمسكاً بقيمنا ومبادئنا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)