التاريخ: 26-يوليو-2019
5 مشاهدة
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو للبيان الذي أعده قادة المحاولة الانقلابية الفاشلة بزعامة رئيس هيئة الأركان هاشم عبد المطلب.
واشتمل البيان الذي سجله الفريق هاشم عبد المطلب في (5) دقائق وثمانية وعشرون ثانية بحسب صحيفة الإنتباهة، على عدد من المحاور أبرزها التأكيد على استلام الجيش للسلطة مع حل المجلس العسكري الذي قال إنه أضاع تطلعات الشباب بحسب البيان.
وشدد بيان المحاولة الانقلابية على حل حزب المؤتمر الوطني، فيما أبقى على وكلاء الوزارات وقادة الفرق العسكرية ولاة مكلفين، وحدد الفترة الانتقالية بعامين على أن تحكم وفقاً لدستور 2005، فيما لم ترد في البيان أية إشارة لمحاورة قوى الحرية والتغيير، وحشد البيان جملة من المبررات للانقلاب على المجلس العسكري برئاسة البرهان، وشدد على إجراء محاكمات علنية للمفسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بيان الانقلاب الفاشل: محاكمات علنية للمفسدين.. وحل (الوطني).. والانتقالية عامان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.