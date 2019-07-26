بيان الانقلاب الفاشل: محاكمات علنية للمفسدين.. وحل (الوطني).. والانتقالية عامان

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو للبيان الذي أعده قادة المحاولة الانقلابية الفاشلة بزعامة رئيس هيئة الأركان هاشم عبد المطلب.

واشتمل البيان الذي سجله الفريق هاشم عبد المطلب في (5) دقائق وثمانية وعشرون ثانية بحسب صحيفة الإنتباهة، على عدد من المحاور أبرزها التأكيد على استلام الجيش للسلطة مع حل المجلس العسكري الذي قال إنه أضاع تطلعات الشباب بحسب البيان.

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وشدد بيان المحاولة الانقلابية على حل حزب المؤتمر الوطني، فيما أبقى على وكلاء الوزارات وقادة الفرق العسكرية ولاة مكلفين، وحدد الفترة الانتقالية بعامين على أن تحكم وفقاً لدستور 2005، فيما لم ترد في البيان أية إشارة لمحاورة قوى الحرية والتغيير، وحشد البيان جملة من المبررات للانقلاب على المجلس العسكري برئاسة البرهان، وشدد على إجراء محاكمات علنية للمفسدين واسترداد الأموال المنهوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)