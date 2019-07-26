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الحركة الإسلامية تطالب (العسكري) بحل خلافاته بعيداً عنها

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التاريخ: 26-يوليو-2019

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الحركة الإسلامية تطالب (العسكري) بحل خلافاته بعيداً عنها

زعمت الحركة الإسلامية في بيان أمس أن المجلس العسكري ينفذ أجندة جهات – لم تسمها – غير أنها قالت إنها معلومة لديها.

 

وتأسفت الحركة الإسلامية في بيان حمل الرقم (2) أن يكون السودان ساحة تتبارى فيها أجهزة المخابرات العالمية ذات الأغراض المكشوفة، وتابعت بحسب البيان (إننا نربأ بالمجلس العسكري أن يكون مطية لإنفاذ أجندات معلوم مصدرها أو أن يكون السودان ساحة تتبارى فيها أجهزة المخابرات العالمية ذات الأغراض المكشوفة).

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وطالبت الحركة الإسلامية المجلس العسكري بحسب صحيفة الإنتباهة، بحل خلافاته وتسويتها بعيداً عنها لجهة كونها تتمسك بأمن البلاد واستقرارها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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