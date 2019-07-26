(بكري) يحتج بشدة على التحفظ عليه بسجن كوبر

التاريخ: 26-يوليو-2019
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قالت مصادر مطلعة إن النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع الفريق أول ركن بكري حسن صالح، هو المعتقل الوحيد الذي أدخل سجن كوبر ليلة أمس الأول، لكنه رفض التحفظ عليه داخل السجن بشدة.
وأفادت المصادر إن (بكري) دخل في حوار مع معتقليه في وجود حرسه الشخصي، مطالباً إياهم بإبراز أمر تحفظ بالسجن من الجهة التي اعتقلته.
وأشار في حديثه بحسب صحيفة السوداني، إلى أنه كان مديراً لجهاز الأمن والمخابرات ووزيراً للداخلية، وبالتالي يعرف قوانين الجهاز والسجون جيداً، وأضافت المصادر أن (بكري) ذكر في حواره أن الاتفاق معه كان بوضعه قيد الإقامة الجبرية وليس اعتقاله بسجن كوبر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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