الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن معتقلي المحاولة الانقلابية

التاريخ: 26-يوليو-2019
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كشفت مصادر عن تفاصيل دقيقة بشأن اعتقال كبار ضباط الجيش وقادة النظام البائد، ليلة أمس الأول، على خلفية محاولة انقلابية أحبطها المجلس العسكري.
وعلمت المصادر على أن إدارة سجن كوبر تعمل على تهيئة عدد كبير من الزنازين الانفرادية والغرف الجماعية بقسم الشرقيات، توطئة لاستقبال المعتقلين في المحاولة الانقلابية الأخيرة، وأوضحت أن إدارة السجن أخلت القسم (ج) من النزلاء وأغلقت بوابته الغربية وفتحت الشرقية المطلة على المعتقلات السياسية، وأكدت ذات المصادر أن سجن كوبر لم يستقبل أحداً من المعتقلين حتى مساء أمس (الخميس)، مشيرة إلى أنهم يوجدون بمعتقلات جهاز الأمن ببحري.
وكانت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي بحسب صحيفة السوداني، قد أجرت حملة اعتقالات بدأت منذ مساء (الثلاثاء)، شملت عدداً من قيادات الجيش وجهاز الأمن وقيادات من الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، على رأسها رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر أحمد بحر، فضلاً عن قيادات في الحركة الإسلامية أبرزهم الزبير أحمد الحسن، وكمال عبد اللطيف وأسامة عبد الله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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