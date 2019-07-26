أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019م

التاريخ: 26-يوليو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * (السوداني) تكشف تفاصيل جديدة بشأن معتقلي المحاولة الانقلابية * (بكري) يحتج على التحفظ عليه بسجن كوبر * اعتقال عدوي وطارق حمزة وأسامة توفيق * مواكب ضخمة بالعاصمة والولايات تطالب بالحكومة المدنية والقصاص * عرمان: الانقلابات لن تتوقف إلا بتصفية دولة التمكين * وفد من (العسكري) و(قوى الحرية) إلى جوبا للقاء الحلو الإنتباهة: * اعتقال عماد عدوي وطارق حمزة Advertisements * (الإنتباهة) تنشر البيان الأول للانقلاب الفاشل * الحركة الإسلامية: نحن أبناء السجون ولا نخشاها * إقالة مديرا التصنيع الحربي وهيئة الاتصالات * إعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام غداً الصيحة: * تفاصيل جديدة حول (المحاولة الانقلابية) * اعتقال (عماد عدوي).. ونجل قائد المحاولة يكشف ملابسات (البيان الأول) * إعلان نتائج التحقيق في (فض الاعتصام) غداً وتكتم حول التقرير الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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