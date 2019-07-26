مصدر عسكري ينفي انسحاب القوات السودانية من اليمن

نفى الناطق الرسمي للقوات المشتركة في الجيش اليمني في الساحل الغربي ” وضاح الدبيش ” صحة الاخبار التي تداولتها وسائل اعلام محلية وعربية ودولية عن انسحاب القوات السودانية من مناطق الساحل الغربي. وقال في تصريح صحفي لصحف يمنية ان القوات السوادنية لم تنسحب ولكن قامت بإعادة انتشارها وهذا اجراء طبيعي لكل الجيوش في العالم. واضاف ان القوات السوادنية مستمرة في عملها ضمن دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى تحرير اليمن من مليشيا الحوثي.

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