تفاصيل مادار في مقطع مسرب خاص باستجواب “حميدتي” لقائد المحاولة الإنقلابية رئيس هيئة الأركان الفريق اول عبدالمطلب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو مسربين مدة الأول ٢١ ثانية والآخر ٢٩ ثانية، حصلت عليهما “أخبار الخليج 365”، يبدو فيهما الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب رئيس هيئة الاركان المشتركة قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلن عنها المجلس العسكري الاربعاء وهو يجيب على استجواب فيما يبدو صوت نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وقال “عبدالمطلب” في المقطع المسرب الذي ظهرت فيه صورته باهتة “انا حركة إسلامية منذ ان كنت ملازما بالجيش، ولكن أقسم بالله العظيم اتصلوا بي ناس وقالوا لي الكلام دا بجيب دم وما تمشي فيهو”، يشير إلى الانقلاب، وظهر صوت “حميدتي” يساله ديل الاسلاميين؟

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واضاف “عبد المطلب” ان جميع القادة الاسلاميين رفضوا القيام بهذه المحاولة وحذروني من القيام بها، قائلا: ” والله عوض الجاز قال لي ما تشتغل الانقلاب دا والله علي كرتي قال لي ما تشتغلو والله نافع قال لي ماتشتغلو والله الزبير احمد الحسن قال لي ما تشتغلو، وسأل حميدتي إن كان قد شاورهم؟ اجاب ضربوا لي هم في البيت”.

وكشف ابن الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، رئيس الأركان المشتركة، على صفحته على فيسبوك ما يفيد بأن المحاولة الانقلابية التي أعلن عنها المجلس العسكري الأربعاء لم تتم في الوقت الحالي، وإنما كان مقرراً لها عقب فض الاعتصام امام القيادة العامة، وأن والده هو من قرر الانقلاب، وهو من طلب وقفه قبل الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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