إعتقال قيادي بارز بحركة الإصلاح الآن….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت حركة الإصلاح الآن، أن بعض الجهات الرسمية اعتقلت القيادي بـ “الإصلاح الآن” د. اسامة علي توفيق صباح اليوم (الخميس)، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وقال بيان من مكتب رئيس الحركة، إن توفيق ظل نشطاً في الاتصالات السياسية بكل الجهات باذلاً في ذلك كل خبرته السياسية وعلاقاته الاجتماعية من أجل توحيد الصف الوطني وتجاوز أزمات البلاد. واعتبرت أن اعتقاله مخالف للدستور والقانون وسيؤدي لحرمان الساحة السياسية من مساهماته العديدة. وأدانت اعتقاله وطالبت بإطلاق سراحه، ودعت القوى السياسية للمطالبة بإطلاق سراحه فوراً، كما طالبت الجهات الرسمية بتوجيه جهودها نحو إقرار السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي بدلاً عن إضاعتها في ملاحقة السياسيين واعتقالهم وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية.