إعفاء المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر المجلس العسكري الانتقالي، قراراً بإعفاء المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد اللواء أمن (م) م. مصطفى عبد الحفيظ وداعة الله، وتعيين اللواء مهندس د. الصادق جمال الدين الصادق بدلاً منه. وكان مصطفى عبد الحفيظ تسلم الإدارة بقرار من الرئيس السابق عمر البشير في 20 ديسمبر الماضي خلفا للمهندس يحيى عبد الله. المادة السابقة داليا كفاها يا ناس.. بقلم كمال الهدي المقالة القادمة إعتقال قيادي بارز بحركة الإصلاح الآن….

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